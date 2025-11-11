Призера ЧМ в беге на 100 м Брейси-Уильямса из США дисквалифицировали за допинг

Американского призера ЧМ в беге на 100 м дисквалифицировали за допинг

Марвин Брейси-Уильямс был наказан за несколько нарушений, включая положительную допинг-пробу и непредоставление информации о своем местонахождении

Марвин Брейси-Уильямс (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Американский бегун Марвин Брейси-Уильямс дисквалифицирован на 45 месяцев за несколько нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

«Получив в начале 2024 года информацию от осведомителя, USADA немедленно начало расследование, включавшее в себя взятие допинг-пробы у Брейси-Уильямса во внесоревновательный период. В результате у него в пробе было обнаружено анаболическое вещество, и 5 февраля 2024 года USADA немедленно отстранило его от соревнований», — сообщили в организации.

В ходе расследования Брейси-Уильямс пытался оказать влияние на его ход, но позднее признал свое нарушение и оказал существенную помощь следствию. Кроме того, в течение расследования спортсмен трижды нарушил правила о предоставлении информации о своем местонахождении, что является еще одним нарушением антидопинговых правил.

В итоге 31-летний Брейси-Уильямс, учитывая его признание вины и предоставление важной помощи USADA, был дисквалифицирован за эти нарушения в общей сложности на 45 месяцев. Дисквалификация отсчитывается с 5 февраля 2024 года.

Брейси-Уильямс является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира в помещении.