Бобровский вышел на 9-е место по победам среди голкиперов в истории НХЛ

В активе российского вратаря «Флориды» 437 побед. Рекордсменом по этому показателю является Мартин Бродер (691)

Сергей Бобровский (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на девятое место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах в истории НХЛ.

«Флорида» обыграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2. 37-летний Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам и одержал 437-ю победу в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли Жаком Плантом. При этом у Бобровского 766 матчей против 837 у канадца.

Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах является Мартин Бродер (691).

Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России. Он выступает за «Флориду» с 2019-го. Последние два сезона россиянин выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пантерз». Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).