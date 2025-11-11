 Перейти к основному контенту

Спорт⁠,
0

Бобровский вышел на 9-е место по победам среди голкиперов в истории НХЛ

В активе российского вратаря «Флориды» 437 побед. Рекордсменом по этому показателю является Мартин Бродер (691)
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на девятое место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах в истории НХЛ.

«Флорида» обыграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2. 37-летний Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам и одержал 437-ю победу в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли Жаком Плантом. При этом у Бобровского 766 матчей против 837 у канадца.

Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах является Мартин Бродер (691). 

Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России. Он выступает за «Флориду» с 2019-го. Последние два сезона россиянин выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пантерз». Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Сергей Бобровский

Материалы по теме
Капризов вторым из россиян забросил десять шайб в новом сезоне НХЛ
Спорт
Малкин превзошел достижение Патрика Кейна в НХЛ
Спорт
Россиянина признали звездой дня в НХЛ за шатаут в нью-йоркском дерби
Спорт
