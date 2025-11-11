Бобровский вышел на 9-е место по победам среди голкиперов в истории НХЛ
Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на девятое место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах в истории НХЛ.
«Флорида» обыграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2. 37-летний Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам и одержал 437-ю победу в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли Жаком Плантом. При этом у Бобровского 766 матчей против 837 у канадца.
Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах является Мартин Бродер (691).
Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России. Он выступает за «Флориду» с 2019-го. Последние два сезона россиянин выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пантерз». Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой