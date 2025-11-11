Панарин принес клубу НХЛ первую за 207 дней домашнюю победу

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голами в матче с «Нэшвилл Предаторз» и был признан третьей звездой встречи

Артемий Панарин (Фото: Chris Tanouye / Getty Images)

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Мика Зибанежад (11-я минута), российский защитник Владислав Гавриков (19), Алекси Лафреньер (22), российский нападающий Артемий Панарин (28, 54) и Уилл Кайлли (40). У «Нэшвилла» тремя шайбами отметился Мэттью Вуд (17, 53, 60).

Гавриков также отличился результативным пасом в эпизоде с первым голом. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30.

Отметившийся дублем Панарин был признан третьей звездой матча. Первой звездой стал нападающий Лафреньер, на счету которого гол и две результативные передачи в игре. Второй — форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, который отметился двумя пасами.

Для «Рейнджерс» это первая домашняя победа с начала регулярного чемпионата. До этого команда из Нью-Йорка на домашней арене потерпела семь поражений. При этом в гостевых играх клуб одержал семь побед из девяти матчей.

Последняя победа «Рейнджерс» на «Мэдисон-сквер-гарден» была 207 дней назад, 18 апреля в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг».

«Рейнджерс» набрали 18 очков в 17 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нэшвилл», на счету которого 14 очков после 18 игр, занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона.