Реклама
Спорт⁠,
0

Махачев и Маддалена провели битву взглядов в небоскребе на Манхэттене

Махачев и Маддалена провели битву взглядов в небоскребе на Манхэттене
Битва взглядов прошла на смотровой площадке «Эдж» в небоскребе на Манхэттене в Нью-Йорке. Поединок между действующим чемпионом UFC Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым состоится в ночь на 16 ноября
Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев
Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев (Фото: пресс-служба UFC)

Россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена провели битву взглядов перед титульным поединком в полусреднем весе на турнире UFC. Об этом сообщила пресс-служба организации, опубликовав видео.

Битва взглядов прошла на смотровой площадке «Эдж» в небоскребе на Манхэттене в Нью-Йорке. Площадка располагается на высоте порядка 345 м.

В UFC назвали дату следующего чемпионского боя Махачева
Спорт
Ислам Махачев

Поединок между Маддаленой и Махачевым состоится в ночь на 16 ноября.

На счету 34-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. Он четыре раза успешно защищал чемпионский титул в легком весе. После этого россиянин решил оставить пояс в легком весе и перешел в полусредний дивизион.

29-летний Маддалена — действующий чемпион UFC. Он проведет первую защиту своего титула в полусреднем весе. Австралиец завоевал пояс в бою против Белала Мухаммада в мае 2025 года. Всего в ММА он одержал 18 побед при двух поражениях.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) Ислам Махачев Джек Делла Маддалена UFC
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года

