Махачев и Маддалена провели битву взглядов в небоскребе на Манхэттене

Битва взглядов прошла на смотровой площадке «Эдж» в небоскребе на Манхэттене в Нью-Йорке. Поединок между действующим чемпионом UFC Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым состоится в ночь на 16 ноября

Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев (Фото: пресс-служба UFC)

Россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена провели битву взглядов перед титульным поединком в полусреднем весе на турнире UFC. Об этом сообщила пресс-служба организации, опубликовав видео.

Битва взглядов прошла на смотровой площадке «Эдж» в небоскребе на Манхэттене в Нью-Йорке. Площадка располагается на высоте порядка 345 м.

Поединок между Маддаленой и Махачевым состоится в ночь на 16 ноября.

На счету 34-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. Он четыре раза успешно защищал чемпионский титул в легком весе. После этого россиянин решил оставить пояс в легком весе и перешел в полусредний дивизион.

29-летний Маддалена — действующий чемпион UFC. Он проведет первую защиту своего титула в полусреднем весе. Австралиец завоевал пояс в бою против Белала Мухаммада в мае 2025 года. Всего в ММА он одержал 18 побед при двух поражениях.