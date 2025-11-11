Первый сбежавший из СССР хоккеист введен в Зал славы в Торонто

Александр Могильный входил в число номинантов на попадание в Зал хоккейной славы с 2009 года. Торжественная церемония прошла в ночь на 11 ноября (мск), россиянин не участвовал в мероприятии

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Церемония прошла в ночь на 11 ноября по московскому времени. Могильный не присутствовал на мероприятии, он выступил с речью по видео.

«Знаете, я не люблю ранние пробуждения, но когда в три часа ночи на моем телефоне появился код города 416 (код города Торонто. — РБК), а прекрасные голоса, которых я так долго ждал, произнесли: «Привет, Алекс», я понял, что произошло что-то особенное», — сказал Могильный в своей речи.

Могильный отметил, что хоккей дал ему все лучшее в этом виде спорта — это «способность объединять людей, страны, разные стили жизни и истории». «Я очень надеюсь, что моя история вдохновит еще одного ребенка из маленького российского городка мечтать о большем», — сказал он.

Могильный поблагодарил каждую из команд, за которые он играл в НХЛ. «Не важно, болели ли вы за меня или против, вы подталкивали меня к тому, чтобы стать лучше. Я так разволновался, что не смог вернуться в постель. Этот вид спорта ничто без своего сообщества», — добавил Могильный.

Также он поблагодарил бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Тихонова, который пригласил его в состав московского клуба.

«Эти годы сформировали меня как человека и игрока. Тренер Тихонов был неустанен в своем стремлении к совершенству. Он задал стандарт, к которому я стремился на протяжении всей карьеры. Меня буквально вылепили гиганты этого вида спорта», — заключил он.

Россиянин входил в число номинантов на попадание в Зал хоккейной славы с 2009 года.

Также в зал славы ввели хоккеистов Здено Хару, Данкана Кита, Джо Торнтона, Брайанну Деккер и Дженнифер Боттерилл и функционеров Джека Паркера и Даниэля Соважо.

56-летний Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года и обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью-Джерси Девилз». Он один из 30 членов «тройного золотого клуба» (золото Олимпиады, ЧМ, Кубок Стэнли) среди игроков. В этот символический клуб входят семь россиян.

Могильный стал первым игроком, кто сбежал из Советского Союза в Северную Америку ради игры в НХЛ. Он дебютировал в составе «Баффало Сейбрз» 5 октября 1989 года.

Всего на счету Могильного 1032 очка (473 гола, 559 передач) в 990 играх за «Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилз» и «Мэйпл Лифс».

Кроме того, Могильный — один из пяти российских хоккеистов, набравших более 1000 очков за карьеру. Он также первый капитан команды НХЛ из России. До 2019 года Могильный удерживал рекорд по количеству очков за сезон среди россиян.