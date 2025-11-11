 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Она создала мировой уровень». Что говорят об уходе Покровской из сборной

Мазепин назвал добровольным решение Покровской уйти с поста тренера в сборной
Возглавлявшая сборную России по синхронному плаванию с 1998 года Татьяна Покровская покинула пост главного тренера. Она станет советником председателя ФВВСР. Что говорят о работе Покровской — в материале «РБК Спорта»
Татьяна Покровская
Татьяна Покровская (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Татьяна Покровская, с 1998 года возглавлявшая сборную России по синхронному плаванию, покинет свой пост, ее преемницей стала семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Покровская станет советником председателя ФВВСР (Федерации водных видов спорта России) и будет помогать тренерскому штабу.

Под руководством 75-летней Покровской сборная России завоевала все золотые медали на Играх в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. На Игры в Париже россиянки не поехали.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, первом для россиян за шесть лет, отечественные синхронисты стали вторыми в медальном зачете (впервые с 1994 года). Россияне завоевали на турнире три золота (все — Александр Мальцев), три серебряные и две бронзовые медали. Лидером стала команда Китая с четырьмя золотыми медалями и тремя серебряными.

Что говорят о вкладе Покровской в синхронное плавание

Ольга Брусникина, вице‑президент ФВВСР

«Я уважаю решение Татьяны Николаевны перейти на должность советника председателя федерации. Ее имя уже давно вписано золотыми буквами в историю мирового и российского синхронного плавания. И ее колоссальный опыт, безусловно, будет полезен на должности советника», — сказала Брусникина «РБК Спорту».

Брусникина выразила надежду, что молодые тренеры смогут достойно продолжить «победоносный путь» команды.

«Относительно кандидатуры Светланы Ромашиной на пост главного тренера могу сказать, что она прошла большую школу с нашими ведущими тренерами, имеет успешный опыт работы с юниорской командой, ее знают на мировой арене, что является немаловажным фактором в нашем виде спорта. Надеюсь, что команда молодых амбициозных тренеров достойно продолжит наш победоносный путь», — заключила она.

Дмитрий Мазепин, председатель ФВВСР

«Герой Труда, заслуженный тренер России Татьяна Покровская добровольно приняла решение стать советником руководителя Федерации водных видов спорта и представила свою преемницу — Светлану Ромашину», — приводит слова Мазепина «Чемпионат».

Он отметил, что причиной ухода является возраст Покровской.

«Татьяне Николаевне исполнилось 75 лет. Большой возраст, большая нагрузка. Она понимает, что в следующие два года, чтобы подготовить сборную, нужно вложиться по максимуму, поэтому она принимала решение о своей преемнице, пригласив свою воспитанницу. Они будут работать вместе, если Минспорт подтвердит кандидатуру Ромашиной; надеюсь, вопросов не возникнет», — заключил он.

Наталья Ищенко, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании

«Татьяна Николаевна Покровская — величайший тренер, специалист, у меня к ней огромнейшая благодарность, потому что это тренер-легенда, воспитавшая огромное количество чемпионов мира, олимпийских чемпионов. С ее именем связано максимальное количество тех рожденных имен в синхронном плавании, которые появились. Она для меня пример во многом, пример не только как специалиста, но и как человека, сильного, яркого, я у нее много чему учусь. Моя карьера во многом состоялась благодаря ей. Аплодисменты и низкий поклон. Была ярчайшая спортивная карьера», — заявила Ищенко ТАСС.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

«Как это Таню можно менять? Ее надо умолять остаться. Она еще до следующей Олимпиады приведет всех к победе. Считаю, что Татьяну Николаевну никак нельзя менять. Никак. Хоть бы кто ни пришел из ее учеников. Им еще надо учиться, учиться и еще раз учиться. Ее надо умолять остаться. Это колоссальная потеря для всего синхронного плавания. Мирового. Не только для нашего», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

«Она сделала вид спорта самым заметным и самым сильным в мировом масштабе, синхронное плавание я до нее просто не знала. И помимо мастерства, оно было и остается очень популярным. Далеко не каждому тренеру удается сохранять такую долгую позицию, что сумела Татьяна Покровская. Не знаю, по какой причине это происходит, но мое отношение [к ней] — просто суперуважительное, суперблагодарное, потому что она создала мирового уровня вид спорта — синхронное плавание, непобедимое с нашей стороны», — цитирует Иванову «Матч ТВ».

Читайте РБК в MAX!

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
синхронное плавание

