РФС запланировал провести четыре матча сборной России в 2026 году
РФС планирует для сборной России по футболу четыре матча в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.
«Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях. Я же понимаю, что с вероятностью 99 процентов до чемпионата мира мы нигде официально не играем», — сказал Митрофанов.
Генсек РФС отметил, что по четырем матчам организация уже ведет конкретные переговоры. «У нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря», — добавил Митрофанов.
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.
Накануне россияне обыграли Иран (2:1) в Волгограде. В следующем матче сборная России 14 октября сыграет в Москве с Боливией.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов