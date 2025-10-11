РФС запланировал провести четыре матча сборной России в 2026 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассчитывает, что после чемпионата мира сборную вернут на международные турниры

Игроки сборной России (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

РФС планирует для сборной России по футболу четыре матча в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

«Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях. Я же понимаю, что с вероятностью 99 процентов до чемпионата мира мы нигде официально не играем», — сказал Митрофанов.

Генсек РФС отметил, что по четырем матчам организация уже ведет конкретные переговоры. «У нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря», — добавил Митрофанов.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Накануне россияне обыграли Иран (2:1) в Волгограде. В следующем матче сборная России 14 октября сыграет в Москве с Боливией.