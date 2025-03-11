Семак: Пятибратов сказал мне, что жесты Божина не связаны с проявлением расизма

Семак рассказал о разговоре с тренером «Факела» после скандала с Венделом

По словам главного тренера «Зенита», наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов сказал ему, что поведение футболиста воронежцев Сергея Божина и его жесты не связаны с проявлением расизма

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил с наставником воронежского «Факела» Дмитрием Пятибратовым после скандала с расистскими оскорблениями бразильского полузащитника Венделе. Слова Семака приводит сайт петербургского клуба.

Лидер «Зенита» Вендел получил красную карточку на 74-й минуте матча, когда показал средний палец трибунам. Семак сказал, что бразильца оскорбляли на расовой почве, называли макакой, а один из футболистов «Факела» якобы изображал обезьяну.

Позднее «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс» написали, что полузащитник «Факела» Сергей Божин мог назвать макакой игрока «Зенита» Лусиано Гонду, и опубликовали фрагмент из трансляции на 65-й минуте матча, на котором Божин делает какой-то жест руками. В «Факеле» назвали абсурдом обвинения в адрес Божина в проявлении расизма.

«Вчера мы поговорили с Дмитрием Пятибратовым. Главный тренер «Факела» сказал, что неспортивное поведение Божина, которое было на футбольном поле, его жесты, которые он показывал, не связаны с проявлением расизма», — сказал Семак.

По словам тренера, с Пятибратовым они пообщались очень хорошо. «Конечно, эмоции есть у всех в течение матча, это тоже объяснимо, поэтому разговор получился продуктивным. Мы постарались понять друг друга и закончить эту историю, которая касается футбольных клубов и игроков, чтобы сконцентрироваться на выступлении наших команд», — добавил Семак.

Эту скандальную ситуацию рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Также «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Вендела. Сам бразилец рассказал, что поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики и поэтому показал средний палец трибунам, а сейчас сожалеет о своем поведении.