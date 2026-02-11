 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Реал» достиг соглашения с УЕФА по поводу Суперлиги «во благо футбола»

«Реал» и УЕФА достигли соглашения «во благо европейского клубного футбола»
Отмечается, что это соглашение послужит для разрешения юридических споров, связанных с проектом Суперлиги
Фото: realmadrid.com
Фото: realmadrid.com

Мадридский «Реал» достиг соглашения с УЕФА, которое в том числе касается проекта футбольной Суперлиги. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Опубликовано совместное заявление УЕФА, Ассоциации европейских клубов и «Реала», в котором говорится, что стороны «достигли принципиального соглашения во благо европейского клубного футбола, которое заключается в соблюдении принципа спортивных заслуг с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение качества обслуживания болельщиков за счет использования новых технологий».

«Это принципиальное соглашение также послужит для разрешения их юридических споров, связанных с Суперлигой, после того, как эти принципы будут реализованы и внедрены», — также сказано в заявлении.

История с созданием Суперлиги тянется еще с весны 2021 года. Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышло большинство из 12 изначальных команд. Оставшиеся клубы позднее учредили компанию A22 Sports Management и начали судебное противостояние с УЕФА.

До недавнего времени в проекте сохраняли участие лишь «Барселона» и «Реал». Каталонцы объявили о выходе 7 февраля.

В декабре 2024-го организаторы переименовали Суперлигу в Unify League и заявили, что в ней смогут участвовать в том числе клубы из России. Турнир хотели запустить в 2025 году, но этого так и не произошло.

В октябре 2025 года мадридский суд постановил, что УЕФА «нарушил правила свободной конкуренции» и «злоупотребил доминирующим положением». «Реал» говорил о намерении взыскать с европейской федерации €4,5 млрд в качестве компенсации за упущенную выгоду и ущерб репутации.

