Американская фристайлистка Лемли завоевала золото Олимпиады в могуле

Элизабет Лемли (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Американская фристайлистка Элизабет Лемли завоевала золото в могуле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальной попытке она показала результат 82,30 балла.

Второй стала еще одна американка Джелин Кауф (80,77), третьей — француженка Перрин Лаффон (78,00).

Могул — это дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по бугристому склону (трассе с искусственно созданными снежными кочками) с выполнением прыжков на двух трамплинах.

20-летняя Лемли является двукратной чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2024 года.

Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.