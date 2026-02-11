 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Американская фристайлистка Лемли завоевала золото Олимпиады в могуле

Сюжет
Олимпиада-2026
Серебро досталось еще одной американке Джелин Кауф, бронза — француженке Перрин Лаффон
Элизабет Лемли
Элизабет Лемли (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Американская фристайлистка Элизабет Лемли завоевала золото в могуле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальной попытке она показала результат 82,30 балла.

Второй стала еще одна американка Джелин Кауф (80,77), третьей — француженка Перрин Лаффон (78,00).

Могул — это дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по бугристому склону (трассе с искусственно созданными снежными кочками) с выполнением прыжков на двух трамплинах.

20-летняя Лемли является двукратной чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2024 года.

Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 фристайл
