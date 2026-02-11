Американская фристайлистка Лемли завоевала золото Олимпиады в могуле
Американская фристайлистка Элизабет Лемли завоевала золото в могуле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финальной попытке она показала результат 82,30 балла.
Второй стала еще одна американка Джелин Кауф (80,77), третьей — француженка Перрин Лаффон (78,00).
Могул — это дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по бугристому склону (трассе с искусственно созданными снежными кочками) с выполнением прыжков на двух трамплинах.
20-летняя Лемли является двукратной чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2024 года.
Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.
