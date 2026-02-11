Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады не попала в финал в могуле
Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, которая идентифицирует себя как мужчина, не смогла пройти квалификацию в женском могуле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
По итогам двух квалификационных попыток 23-летняя Лундхольм заняла 25-е место (59,22 балла) из 30 участниц. В финал вышли топ-20 лучших.
«Международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России.
Как сообщает Daily Mail, Лундхольм — первая трансгендерная спортсменка, принявшая участие в зимних Олимпийских играх. Лундхольм, родившаяся женщиной, но идентифицирующая себя как мужчина, выступает в женских соревнованиях. Операцию по смене пола она не делала.
