Олимпиада-2026⁠,
0

Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады не попала в финал в могуле

Сюжет
Олимпиада-2026
Шведская фристайлистка Элис Лундхольм заняла в могуле 25-е место
Элис Лундхольм
Элис Лундхольм (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, которая идентифицирует себя как мужчина, не смогла пройти квалификацию в женском могуле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По итогам двух квалификационных попыток 23-летняя Лундхольм заняла 25-е место (59,22 балла) из 30 участниц. В финал вышли топ-20 лучших.

«Международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России.

Как сообщает Daily Mail, Лундхольм — первая трансгендерная спортсменка, принявшая участие в зимних Олимпийских играх. Лундхольм, родившаяся женщиной, но идентифицирующая себя как мужчина, выступает в женских соревнованиях. Операцию по смене пола она не делала.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фристайл Олимпиада-2026 трансгендер
