Тарасова заявила, что организаторы Олимпиады «уничтожили» Гуменника

Тарасова уверена, что ошибка, которую Петр Гуменник допустил в короткой программе, во многом была спровоцирована скандалом с музыкой для выступления

Татьяна Тарасова (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Чемпионату», что организаторы Олимпиады в Милане виноваты в неудачном выступлении фигуриста Петра Гуменника.

Тарасова напомнила, что российский фигурист вынужден был выступать не под ту музыку, которую готовил.

«Вы вообще знаете, что Петя выступал не под свою музыку? Организаторы соревнований просто уничтожили Петю! Соревнования называются Олимпийские игры. Это первая и единственная причина сложностей. Безобразная причина! Просто истребление русского парня!» — заявила Тарасова.

За три дня до старта ему не одобрили права на композицию из фильма «Парфюмер», и в итоге Гуменник катался под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна. Также сообщалось, что спортсмен пытался получить права на музыку группы Rammstein, но не успел.

При этом Тарасова отметила мастерство фигуриста. «Петр — мастер. Это видно тому, кто умеет смотреть. К сожалению, он сделал одну ошибочку, которая дорого стоила», — добавила она.

В короткой программе Гуменник допустил ошибку в каскаде, исполнив четверной флип с двойным тулупом вместо тройного. Судьи оценили его выступление в 86,72 балла. Россиянин квалифицировался в произвольную программу (состоится 13 февраля), но сейчас он занимает 12-е место.

Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.