Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,27 x 6,9 2 10 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,35 x 3,15 2 3,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт
0

«Трактор» отыгрался с 1:4 и вывел «Ак Барс» в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ после победы «Трактора» над «Амуром»
Ранее место в плей-офф себе также гарантировали «Металлург», «Локомотив» и «Авангард»
Игроки &laquo;Ак Барса&raquo;
Игроки «Ак Барса» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф после того, как челябинский «Трактор» обыграл в гостях хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:5, при этом «Трактор» уступал 1:4, а победную шайбу забросил на 59-й минуте.

Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе досрочно обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», который является действующим чемпионом.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 73 очка. «Трактор» (56) расположился на седьмой строчке, «Амур» (45) идет девятым.

В следующем матче 13 февраля «Трактор» в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет «Авангард».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Амур ХК Трактор
