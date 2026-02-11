«Трактор» отыгрался с 1:4 и вывел «Ак Барс» в плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф после того, как челябинский «Трактор» обыграл в гостях хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 6:5, при этом «Трактор» уступал 1:4, а победную шайбу забросил на 59-й минуте.
Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе досрочно обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», который является действующим чемпионом.
«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 73 очка. «Трактор» (56) расположился на седьмой строчке, «Амур» (45) идет девятым.
В следующем матче 13 февраля «Трактор» в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет «Авангард».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8