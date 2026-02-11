«Трактор» отыгрался с 1:4 и вывел «Ак Барс» в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ после победы «Трактора» над «Амуром»

Ранее место в плей-офф себе также гарантировали «Металлург», «Локомотив» и «Авангард»

Игроки «Ак Барса» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф после того, как челябинский «Трактор» обыграл в гостях хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:5, при этом «Трактор» уступал 1:4, а победную шайбу забросил на 59-й минуте.

Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе досрочно обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», который является действующим чемпионом.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 73 очка. «Трактор» (56) расположился на седьмой строчке, «Амур» (45) идет девятым.

В следующем матче 13 февраля «Трактор» в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет «Авангард».