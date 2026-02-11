Норвежский лыжник покинул Олимпиаду из-за простуды
Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген не примет участия в оставшихся стартах на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за простуды, сообщает Dagbladet
«К сожалению, у Стенсхагена появились симптомы простуды, поэтому он возвращается домой», — сообщил врач норвежской команды Уве Фераген.
Стенсхаген на Играх в Италии участвовал в скиатлоне, где занял 21-е место, став худшим из норвежцев. Он еще мог выступить в эстафете и в марафоне на 50 км.
Еще один норвежский лыжник Эрик Вальнес также боролся с синдромами простуды, но в итоге получил разрешение от врачей участвовать в гонках.
