В кипрском клубе Кокорина сменился главный тренер
Лиасос Лука назначен главным тренером «Ариса». Об этом сообщается на сайте кипрского клуба.
Контракт с 46-летним киприотом заключен до конца сезона.
На этом посту Лука сменил белоруса Артем Радькова, который возглавлял команду с мая 2025 года.
Лука ранее уже тренировал «Арис» — в период с лета 2019-го по февраль 2022 года. Под его руководством команда вернулась в высший дивизион чемпионата Кипра по итогам сезона 2020/21.
В нынешнем сезоне «Арис», за который выступает бывший футболист сборной России Александр Кокорин, занимает пятое место после 21 тура.
