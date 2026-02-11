В кипрском клубе Кокорина сменился главный тренер

Белоруса Артема Радькова в «Арисе» сменил киприот Лиасос Лука

Лиасос Лука (Фото: ФК «Арис»)

Лиасос Лука назначен главным тренером «Ариса». Об этом сообщается на сайте кипрского клуба.

Контракт с 46-летним киприотом заключен до конца сезона.

На этом посту Лука сменил белоруса Артем Радькова, который возглавлял команду с мая 2025 года.

Лука ранее уже тренировал «Арис» — в период с лета 2019-го по февраль 2022 года. Под его руководством команда вернулась в высший дивизион чемпионата Кипра по итогам сезона 2020/21.

В нынешнем сезоне «Арис», за который выступает бывший футболист сборной России Александр Кокорин, занимает пятое место после 21 тура.