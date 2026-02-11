Как сноубордистка олимпийской сборной России оказалась в файлах Эпштейна

Бывшая российская сноубордистка и участница Олимпиады-2006 оказалась в файлах Эпштейна. Как сложилась ее спортивная судьба и что связывало спортсменку с Эпштейном — в материале «РБК Спорт»

Фотография Джеффри Эпштейна (Фото: Global Look Press)

Как сложилась спортивная карьера российской сноубордистки из файлов Эпштейна

Среди документов, связанных с Джеффри Эпштейном, которого подозревали в торговле людьми и склонении к проституции, обнаружено упоминание российской сноубордистки Марии Прусаковой. Она соревновалась на Олимпийских играх 2006 года в Турине в возрасте 16 лет и была самой молодой из российских участниц Игр (заняла 32-е место в хаф-пайпе).

Прусакова родилась в Москве в 1989 году. Уже в 14 лет она стала серебряным призером чемпионата России. Успешно выступала на Кубке Европы (лучший результат — 22-е место в сезоне 2005/06) и дебютировала на Кубке мира в 2005 году (44-е место). В том же году она завоевала бронзу на Junior Race. Спортсменка дважды становилась призером FIS Race и дважды выигрывала чемпионат России по хаф-пайпу. В 2008 году она победила на соревнованиях Igora Sun Pipe.

Дело Джеффри Эпштейна, американского финансиста, связано с созданием сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. «Файлы Эпштейна» — это обширный массив документов из его уголовного дела, включающий свидетельские показания, допросы и переписку. Эти материалы раскрывают круг знакомых Эпштейна, состоящий из знаменитостей, политиков и бизнесменов. Упоминание имени в «Файлах Эпштейна» не является доказательством причастности к преступлениям; часть упоминаемых могли поддерживать контакт с финансистом, не имея представления о его противоправных действиях.

Что связывало российскую сноубордистку с Эпштейном

В письме-рецензии девушка упоминает о своем участии в составе сборной России в зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине в качестве одной из самых юных сноубордисток.

Их общение, как предполагается по опубликованным файлам, началось в 2012 году и продолжалось до ареста Эпштейна в 2019-м. Некоторые документы указывают, что девушка сама инициировала контакт еще в 2011-м, отправив Эпштейну подробное письмо-рецензию о себе (при этом в нем не указывается мотив ее действий и почему она написала именно финансисту). В нем она описывала свой путь от сноубордистки к желаемому будущему в юриспруденции. В то время она стажировалась в парижской юридической конторе Clifford Chance.

«Следуя правилам игры, я готова пойти на новые риски — на этот раз в юриспруденции. Я верю, что в этом мире смогу развиваться интеллектуально, как сноубординг позволял мне развиваться физически», — писала Прусакова Эпштейну.

Спустя три года с начала общения становится понятно (по опубликованным файлам), что бывшая спортсменка поступила в Калифорнийский университет в Беркли. Было также опубликовано ее заявление-презентация для приемной комиссии программы LL.M. юридического факультета университета, где она снова упомянула о своем участии в Играх-2006.

7 марта 2015 года Прусакова отправила Эпштейну письмо с вопросом, сможет ли он оплатить первый семестр ее обучения в Беркли, прикрепив подтверждение своего зачисления.

Девушка пишет Эпштейну, чтобы узнать, будет ли он спонсировать ее первый семестр обучения в Калифорнийском университете в Беркли. (Фото: Министерство юстиции США )

Прусакова некоторое время, предположительно, работала личным помощником Джеффри Эпштейна. Именно в этом статусе ее имя и фамилия фигурируют в одном из файлов дела, в то время как в других документах Минюст США ранее скрывал личные данные.

В деловой переписке, датированной 2016 годом, впервые и единожды четко упоминаются имя и фамилия российской сноубордистки Марии Прусаковой, которая, предположительно, в то время работала личным помощником Эпштейна. (Фото: Министерство юстиции США )

Отношения между Эпштейном и Прусаковой, исходя из переписки, можно назвать хорошими. Например, в переписке девушка рассказывала, что принимает лекарственное средство, которое обычно прописывается людям с кожными заболеваниями, например акне, и просила его связаться с «француженками, которые также его принимали», для уточнения некоторых моментов о препарате.

Прусакова обратилась к Эпштейну с просьбой выяснить у своих французских знакомых их опыт применения ретиноидов. (Фото: Министерство юстиции США )

«Работать юристом лучше, чем поставлять вам девушек»

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси.

За несколько часов до ареста Прусакова писала ему о проблемах, с которыми она столкнулась после размещения вакансий в интересах Эпштейна. Она чувствовала себя обманутой, потому что не была предупреждена о характере его деятельности и теперь ее репутация испорчена.

«Я размещала для вас вакансии личного помощника, и это, как мне теперь говорят, было «осознанным и добровольным действием, косвенно подвергшим девушек опасности»... Видимо, таковой была цена за мое обучение в Беркли», — писала Прусакова в личных сообщениях Эпштейну.

Автор письма сообщает, что перестал общаться с общим знакомым из-за своей плохой деловой репутации, которую он связывает с работой на Эпштейна. Самого финансиста не обвиняют в испорченной репутации. Инициатор переписки также предлагает в будущем нанять его на должность юриста / помощника юриста, считая это лучшим вариантом, чем «поставлять женщин» ему. (Фото: Министерство юстиции США )

При этом она написала, что не обвиняет и не жалуется: «Но как-нибудь наймите меня в качестве юриста / помощника юриста — это гораздо лучше, чем поставлять вам девушек».

Услышав новости об аресте, россиянка немедленно связалась с Эпштейном, пытаясь выяснить, соответствует ли это действительности. В этой переписке она также предлагает ему попробовать галлюциногенное средство, чтобы «усилить его интуицию».

«Я только что вернулась с пятидневного отдыха на острове Яя (входит в состав архипелага Новосибирские острова, омывается морем Лаптевых. — РБК). Это... лучше, чем секс, успех или что-либо еще, что я испытывала раньше. Это сравнимо с Олимпийскими играми», — рассказывала она.

Автор письма выражает обеспокоенность в связи с новостями о задержании Эпштейна полицией, интересуясь его состоянием. (Фото: Министерство юстиции США )

Ее последнее сообщение, написанное через три дня, выражало беспокойство за Эпштейна. После этого переписка прекратилась. Ровно через месяц финансист умер в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы Манхэттена — официальной причиной было названо самоубийство.