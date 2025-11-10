 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

Умер рекордсмен НБА по числу матчей в качестве тренера

Ленни Уилкенс скончался в возрасте 88 лет. Под его руководством несколько клубов НБА провели в общей сложности 2 487 игр
Ленни Уилкенс
Ленни Уилкенс (Фото: Getty Images)

Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера, американец Ленни Уилкенс скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Причины смерти не называются.

Уилкенс является девятикратным участником Матчей звезд НБА. В сезоне 1969/70 стал лучшим ассистентом регулярного чемпионата. В качестве тренера работал в «Атланте», «Портленде», «Кливленде», «Торонто» и «Нью-Йорке». В 1979 году под его руководством «Сиэтл» впервые стал чемпионом НБА. Уилкенс является рекордсменом по числу матчей в НБА в качестве тренера (2 487 игр).

Он дважды выигрывал золото Олимпийских игр: в 1992 году как ассистент тренера сборной США, в 1996 году в качестве главного тренера национальной команды.

Уилкенс трижды введен в Зал славы баскетбола: в 1989 году как игрок, в 1998 году в качестве тренера и в 2010 году в составе олимпийской сборной США 1992 года. В 2022 году он был включен в список 15 величайших тренеров в истории НБА.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Баскетбол

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Капризов вторым из россиян забросил десять шайб в новом сезоне НХЛ Спорт, 11:32
Китайские химики открыли новый способ производства препаратов против рака Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Глава CHINT в России — об итогах 15 лет присутствия на рынке страны РБК Компании, 11:30
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые с 24 октября Инвестиции, 11:29
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Курс биткоина вырос за сутки на $5 тыс. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:22
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
На машины из Армении массово доначисляют утильсбор. Кого это затронет Авто, 11:17
АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Largus после проверки клапана Бизнес, 11:17
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути метро в Москве Общество, 11:14
Банки не стали снижать ипотечные ставки после снижения ключевой Недвижимость, 11:11
Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Образование, 11:05