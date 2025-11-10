Умер рекордсмен НБА по числу матчей в качестве тренера
Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера, американец Ленни Уилкенс скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Причины смерти не называются.
Уилкенс является девятикратным участником Матчей звезд НБА. В сезоне 1969/70 стал лучшим ассистентом регулярного чемпионата. В качестве тренера работал в «Атланте», «Портленде», «Кливленде», «Торонто» и «Нью-Йорке». В 1979 году под его руководством «Сиэтл» впервые стал чемпионом НБА. Уилкенс является рекордсменом по числу матчей в НБА в качестве тренера (2 487 игр).
Он дважды выигрывал золото Олимпийских игр: в 1992 году как ассистент тренера сборной США, в 1996 году в качестве главного тренера национальной команды.
Уилкенс трижды введен в Зал славы баскетбола: в 1989 году как игрок, в 1998 году в качестве тренера и в 2010 году в составе олимпийской сборной США 1992 года. В 2022 году он был включен в список 15 величайших тренеров в истории НБА.
