Спорт⁠,
0

«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3. Максим Джиошвили сравнял счет на 58-й минуте, а Никита Гусев забросил победный буллит
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский ЦСКА проиграл столичному «Динамо» со счетом 3:4 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе ЦСКА отличились Дмитрий Саморуков (8-я минута), Денис Гурьянов (14) и Даниэль Спронг (18). У «Динамо» шайбы забросили Егор Римашевский (32), Джордан Уил (42) и Максим Джиошвили (58). Победный буллит на счету Никиты Гусева.

«Динамо» ранее в этом сезоне проигрывало ЦСКА со счетом 2:6.

«Динамо» набрало 17 очков в 13 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 14 очков и восьмая строчка.

В следующем матче ЦСКА 12 октября примет казанский «Ак Барс», «Динамо» 14 октября в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс».

Другие результаты дня:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:0;

«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:2;

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК ЦСКА
