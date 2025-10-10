 Перейти к основному контенту
«Металлург» обыграл «Торпедо» в дебютном матче Кузнецова

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли отметился голевой передачей
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»)

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Федоров (23-я минута), Егор Яковлев (26), Никита Михайлис (41) и Роман Канцеров (58). У проигравших отличился Егор Соколов (20).

Дебютный матч за «Металлург» провел двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. 33-летний форвард отметился голевой передачей на Федорова.

«Металлург» победил в пятом матче подряд, «Торпедо» проиграла четвертый раз кряду.

«Металлург» набрал 24 очка в 14 матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Торпедо» с 17 очками в 15 играх расположилось на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 12 октября примет омский «Авангард», «Торпедо» в тот же день в гостях сыграет с казахстанским «Барысом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Торпедо Нижний Новгород Евгений Кузнецов
