«Металлург» обыграл «Торпедо» в дебютном матче Кузнецова

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли отметился голевой передачей

Евгений Кузнецов (Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»)

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Федоров (23-я минута), Егор Яковлев (26), Никита Михайлис (41) и Роман Канцеров (58). У проигравших отличился Егор Соколов (20).

Дебютный матч за «Металлург» провел двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. 33-летний форвард отметился голевой передачей на Федорова.

«Металлург» победил в пятом матче подряд, «Торпедо» проиграла четвертый раз кряду.

«Металлург» набрал 24 очка в 14 матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Торпедо» с 17 очками в 15 играх расположилось на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 12 октября примет омский «Авангард», «Торпедо» в тот же день в гостях сыграет с казахстанским «Барысом».