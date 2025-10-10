Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Ираном

Матвей Сафонов — капитан, Алексей Батраков и Максим Глушенков начнут матч с первых минут

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Ирана.

На поле с первых минут выйдут: Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев и Зелимхан Бакаев.

Фото: РФС

Капитаном в этой игре будет Сафонов.

Встреча в Волгограде начнется в 20:00 мск.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения, сейчас на счету национальной команды 14 побед и шесть ничьих в 20 последних матчах. Последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).