 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 2,9 x 3,3 2 2,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 23 2 73 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Соперник Бетербиева сообщил об отмене боя с российским боксером

Поединок россиянина и американца Деона Николсона должен был состояться 22 ноября в Саудовской Аравии
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Американский боксер Деон Николсон сообщил в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что его поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева, запланированный на 22 ноября, отменен.

«Только что получил сообщение, что мой бой с Бетербиевым отменен по воле божьей. Скоро у меня будет информация о другом поединке», — написал Николсон.

Поединок должен был пройти в Эр-Рияде.

Бетербиев в октябре 2024-го объединил пояса в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола решением большинства судей. В феврале Бивол взял реванш, отобрав титулы, но впоследствии отказался от пояса WBC. Между боксерами планировался третий бой, но он так и не состоялся.

На счету 35-летнего Николсона 22 победа и одна поражение на профессиональном ринге. У 40-летнего Бетербиева 21 победа и одно поражение.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Артур Бетербиев
Материалы по теме
Бетербиев обвинил Бивола в срыве третьего боя
Спорт
Сын легендарного боксера Артуро Гатти умер в 17 лет
Спорт
Кроуфорд обошел Усика и возглавил рейтинг лучших боксеров The Ring
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Збруев призвал не распространять слухи о его здоровье Общество, 18:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Соперник Бетербиева сообщил об отмене боя с российским боксером Спорт, 17:55
Ушаков сообщил об уступках России в ходе саммита на Аляске Политика, 17:52
Новый максимум биткоина и позиция ЦБ. События недели на крипторынке Крипто, 17:49
Жителей Бурятии призвали не есть сурков из-за риска заражения чумой Общество, 17:46
В Минтрансе проведут изменения в составе замминистров Политика, 17:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж Общество, 17:45
ЦБ сохранил официальный курс доллара на выходные и 13 октября ниже ₽82 Инвестиции, 17:40
На юге Москвы рухнули строительные леса с рабочими Общество, 17:37
Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео Политика, 17:34
К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны Общество, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна Общество, 17:27