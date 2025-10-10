Соперник Бетербиева сообщил об отмене боя с российским боксером
Американский боксер Деон Николсон сообщил в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что его поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева, запланированный на 22 ноября, отменен.
«Только что получил сообщение, что мой бой с Бетербиевым отменен по воле божьей. Скоро у меня будет информация о другом поединке», — написал Николсон.
Поединок должен был пройти в Эр-Рияде.
Бетербиев в октябре 2024-го объединил пояса в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола решением большинства судей. В феврале Бивол взял реванш, отобрав титулы, но впоследствии отказался от пояса WBC. Между боксерами планировался третий бой, но он так и не состоялся.
На счету 35-летнего Николсона 22 победа и одна поражение на профессиональном ринге. У 40-летнего Бетербиева 21 победа и одно поражение.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов