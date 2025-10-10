Соперник Бетербиева сообщил об отмене боя с российским боксером

Поединок россиянина и американца Деона Николсона должен был состояться 22 ноября в Саудовской Аравии

Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Американский боксер Деон Николсон сообщил в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что его поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева, запланированный на 22 ноября, отменен.

«Только что получил сообщение, что мой бой с Бетербиевым отменен по воле божьей. Скоро у меня будет информация о другом поединке», — написал Николсон.

Поединок должен был пройти в Эр-Рияде.

Бетербиев в октябре 2024-го объединил пояса в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола решением большинства судей. В феврале Бивол взял реванш, отобрав титулы, но впоследствии отказался от пояса WBC. Между боксерами планировался третий бой, но он так и не состоялся.

На счету 35-летнего Николсона 22 победа и одна поражение на профессиональном ринге. У 40-летнего Бетербиева 21 победа и одно поражение.