Матч Медведева в Шанхае прерывали из-за поведения болельщицы
Матч российского теннисиста Даниила Медведева против австралийца Алекса де Минаура в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае прерывали на несколько минут из-за поведения одной из болельщиц. Об этом сообщает Daily Express.
Инцидент произошел в первом сете при счете 4:2 в пользу Медведева. На трибунах возникла суматоха, де Минаур стоял на лицевой линии, ожидая, чтобы начать подавать, но судья на вышке позвал обоих игроков на скамейки.
«Там была женщина, которая что-то говорила, и весь стадион просил охрану выгнать ее. Я удивлен, что это произошло так внезапно», — пояснил игрокам судья на вышке Рено Лихтенштайн.
Пауза продолжалась несколько минут.
Медведев в итоге обыграл де Минаура, седьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.
