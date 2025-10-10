 Перейти к основному контенту
Матч Медведева в Шанхае прерывали из-за поведения болельщицы

Матч Медведева в Шанхае прерывали на несколько минут из-за поведения болельщицы
В первом сете матча 1/4 финала между россиянином и австралийцем Алексом де Минауром игра прервалась на несколько минут, в течение которых охрана выдворяла болельщицу с арены
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Матч российского теннисиста Даниила Медведева против австралийца Алекса де Минаура в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае прерывали на несколько минут из-за поведения одной из болельщиц. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в первом сете при счете 4:2 в пользу Медведева. На трибунах возникла суматоха, де Минаур стоял на лицевой линии, ожидая, чтобы начать подавать, но судья на вышке позвал обоих игроков на скамейки.

«Там была женщина, которая что-то говорила, и весь стадион просил охрану выгнать ее. Я удивлен, что это произошло так внезапно», — пояснил игрокам судья на вышке Рено Лихтенштайн.

Пауза продолжалась несколько минут.

Медведев в итоге обыграл де Минаура, седьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
