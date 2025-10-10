Матч Медведева в Шанхае прерывали из-за поведения болельщицы

Матч Медведева в Шанхае прерывали на несколько минут из-за поведения болельщицы

В первом сете матча 1/4 финала между россиянином и австралийцем Алексом де Минауром игра прервалась на несколько минут, в течение которых охрана выдворяла болельщицу с арены

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Матч российского теннисиста Даниила Медведева против австралийца Алекса де Минаура в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае прерывали на несколько минут из-за поведения одной из болельщиц. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в первом сете при счете 4:2 в пользу Медведева. На трибунах возникла суматоха, де Минаур стоял на лицевой линии, ожидая, чтобы начать подавать, но судья на вышке позвал обоих игроков на скамейки.

«Там была женщина, которая что-то говорила, и весь стадион просил охрану выгнать ее. Я удивлен, что это произошло так внезапно», — пояснил игрокам судья на вышке Рено Лихтенштайн.

Пауза продолжалась несколько минут.

Медведев в итоге обыграл де Минаура, седьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.