РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца за ставки
Комитет по этике РФС принял решение об увеличении срока дисквалификации футболиста Владимира Писарского на четыре месяца. Об этом сообщается на сайте РФС.
«Комитетом по этике установлено, что Писарский, официально являясь профессиональным футболистом ФК «Иртыш», принял прямое участие в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе», — заявил председатель комитета Андрей Стукалов.
В «Иртыше» Писарский (до смены фамилии — Сычевой) играл в 2020-2021 годах.
Стукалов отметил, что при определении санкции комитет также учел наличие отягчающих обстоятельств. «Учитывая, что в настоящий момент в отношении Писарского действует санкция <...> комитет определил, что примененная настоящим решением санкция подлежит исполнению с момента истечения санкции, примененной ранее», — добавил Стукалов.
В прошлом сезоне Писарский играл в Первой лиге за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». В конце июня стало известно, что форварда ждет разбирательство в РФС из-за сигнала букмекеров о возможной победной ставке через посредника на первый стыковой матч, в котором он получил красную карточку.
Комитет по этике РФС счел, что Писарский принял косвенное участие в процессе ставок на матч в букмекерской конторе, потому что перевел в долг крупную сумму денег другу, зная о его планах поставить в том числе на невыход «Сочи» в РПЛ. Писарский был отстранен на четыре года, три из которых — условно. Дисквалификация отсчитывается с 3 июля 2025 года.
В начале августа апелляционный комитет РФС оставил в силе решение комитета по этике.
