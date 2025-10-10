Капитан «Зенита» помог сборной Бразилии разгромить команду Южной Кореи
Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Южной Кореи со счетом 5:0 в товарищеском матче, который прошел в Сеуле.
Голы забили Эстевао (13-я и 48-я минуты), Родриго (42, 49) и Винисиус Жуниор (77).
Капитан «Зенита», защитник Дуглас Сантос вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Полузащитник петербургского клуба Луис Энрике остался в запасе.
31-летний Сантос, у которого с 2024 года есть российское гражданство, дебютировал в составе сборной Бразилии в сентябре. Всего он провел три матча за национальную команду.
После вызова в сборную Бразилии Сантос отказался от российского спортивного гражданства и снова считается легионером в РПЛ.
Сборная Бразилии следующий товарищеский матч проведет 14 октября против Японии.
