Товарищеский матч завершился со счетом 5:0. Защитник Дуглас Сантос провел на поле 70 минут, полузащитник «Зенита» Луис Энрике остался в запасе

Дуглас Сантос и Сон Хын Мин (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Южной Кореи со счетом 5:0 в товарищеском матче, который прошел в Сеуле.

Голы забили Эстевао (13-я и 48-я минуты), Родриго (42, 49) и Винисиус Жуниор (77).

Капитан «Зенита», защитник Дуглас Сантос вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Полузащитник петербургского клуба Луис Энрике остался в запасе.

31-летний Сантос, у которого с 2024 года есть российское гражданство, дебютировал в составе сборной Бразилии в сентябре. Всего он провел три матча за национальную команду.

После вызова в сборную Бразилии Сантос отказался от российского спортивного гражданства и снова считается легионером в РПЛ.

Сборная Бразилии следующий товарищеский матч проведет 14 октября против Японии.