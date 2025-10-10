Медведев обыграл седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал «Мастерс»

Российский теннисист победил в Шанхае австралийца Алекса де Минаура в двух сетах

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

В четвертом круге 29-летний россиянин, 16-й сеяный, обыграл австралийца Алекса де Минаура, седьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

Следующим соперником Медведева будет француз Артур Риндеркнеш (54-й номер рейтинга ATP).

Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

В последний раз Медведев брал титул на турнире ATP больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме. В нынешнем сезоне россиянин один раз дошел до полуфинала «Мастерс» — в марте в Индиан-Уэллсе, где уступил датчанину Хольгеру Руне. В финале турнира ATP Медведев последний раз играл в немецком Галле в июне (уступил Александру Бублику из Казахстана).

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.