ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником РПЛ
ЦСКА продлил контракт с бразильским защитником Мойзесом. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.
Новое соглашение с 30-летним футболистом будет действовать до конца сезона 2028/29.
Мойза перешел в ЦСКА в 2022 году и за это время сыграл в 124 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России.
Также по итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ.
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 11 матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов