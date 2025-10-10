 Перейти к основному контенту
Спорт
0

ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником РПЛ

ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником РПЛ Мойзесом
Новое соглашение с 30-летним бразильцем Мойзесом будет действовать до конца сезона 2028/29
Мойзес
Мойзес (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

ЦСКА продлил контракт с бразильским защитником Мойзесом. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Новое соглашение с 30-летним футболистом будет действовать до конца сезона 2028/29.

Мойза перешел в ЦСКА в 2022 году и за это время сыграл в 124 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России.

Также по итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 11 матчах.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Авторы
Теги
Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА
