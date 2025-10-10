Трансферная стоимость Сафонова упала до худшего за два года показателя
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов во французской Лиге 1 по итогам первой части сезона.
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, который не провел пока ни одного матча в нынешнем сезоне во Франции, потерял в цене €2 млн. Теперь Transfermarkt оценивает его в €18 млн — для россиянина это худший результат с декабря 2023 года.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Основным вратарем клуба был Джанлуиджи Доннарумма, который перешел в «Манчестер Сити». При этом летом ПСЖ купил Люка Шевалье, который сразу начал сезон основным голкипером.
На единоличное первое место в списке самых дорогих игроков Лиги 1 вышел форвард ПСЖ Усман Дембеле. Обладатель «Золотого мяча» 2025 года прибавил в цене €10 млн и теперь оценивается в €100 млн.
Шевалье также прибавил €10 млн (до €40 млн). Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вырос в цене на 31% — с €42 млн до €55 млн. Самую большую прибавку в процентном показателе среди игроков ПСЖ получил 17-летний нападающий Ибрагим Мбайе — его рыночная стоимость выросла на 400% (с €3 млн до €15 млн).
