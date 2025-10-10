Спорт,
Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю
Сколько заплатят победителям нового турнира на Australian Open, за что дисквалифицировали Макгрегора и кого выбрали лучшим тренером РПЛ
Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером. Его состояние достигло $1,4 млрд
На Australian Open пройдет турнир с любителями и профи за приз $659 тыс.
Малкин и Кросби установили уникальное достижение в НХЛ. Сколько сезонов они уже играют вместе в лиге
Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками
Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев. Боец нарушил антидопинговые правила
Тренера ЦСКА второй раз в сезоне признали лучшим в РПЛ
Российский боец получил контракт в UFC, проиграв отборочный поединок. Это Марк Вологдин
20 лет назад Александр Овечкин дебютировал в НХЛ. Вспоминаем первый матч хоккеиста
Вратарь сборной Ливии пропустил один из самых курьезных голов года. Это случилось в домашнем матче отбора на ЧМ-2026 с Кабо-Верде
