Спорт⁠,
0

Дочь Тутберидзе выиграла второй подряд «Челленджер» ISU в танцах на льду

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли «Челленджер» ISU в Тбилиси
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие под флагом Грузии, заняли первое место на турнире в Тбилиси. Наделю назад они были лучшими на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Выступающие под флагом Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место в танцах на льду на турнире ISU серии «Челленджер» в Тбилиси.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы набрали 203,39 балла.

Второе место заняли австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан (180,84), третьими стали французы Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье (178,09).

На прошлой неделе Дэвис и Смолкин выиграли еще один «Челленджер» — Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате.

Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2023 года. Пара тренируется в академии I.AM в Монреале. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
