Дочь Тутберидзе выиграла второй подряд «Челленджер» ISU в танцах на льду

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие под флагом Грузии, заняли первое место на турнире в Тбилиси. Наделю назад они были лучшими на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Выступающие под флагом Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место в танцах на льду на турнире ISU серии «Челленджер» в Тбилиси.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы набрали 203,39 балла.

Второе место заняли австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан (180,84), третьими стали французы Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье (178,09).

На прошлой неделе Дэвис и Смолкин выиграли еще один «Челленджер» — Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате.

Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2023 года. Пара тренируется в академии I.AM в Монреале. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.