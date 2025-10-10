Дочь Тутберидзе выиграла второй подряд «Челленджер» ISU в танцах на льду
Выступающие под флагом Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место в танцах на льду на турнире ISU серии «Челленджер» в Тбилиси.
В сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы набрали 203,39 балла.
Второе место заняли австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан (180,84), третьими стали французы Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье (178,09).
На прошлой неделе Дэвис и Смолкин выиграли еще один «Челленджер» — Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате.
Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2023 года. Пара тренируется в академии I.AM в Монреале. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.
Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов