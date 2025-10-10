 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 2,9 x 3,3 2 2,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Лихтенштейн 1 1,14 x 7,6 2 24 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 23 2 73 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Холанда признали лучшим игроком сентября в Английской премьер-лиге

Норвежский форвард «Манчестер Сити» в трех матчах месяца забил пять голов и сделал одну результативную передачу
Фото: premierleague.com
Фото: premierleague.com

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сентября в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В трех матчах сентября 25-летний нападающий забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

С девятью голами в семи турах Холанд возглавляет список лучших бомбардиров сезона в АПЛ.

Холанд четвертый раз в своей карьере получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду также претендовали Даити Камада («Кристал Пэлас»), Янкуба Минте («Брайтон»), Робин Руфс («Сандерленд»), Гранит Джака («Сандерленд») и Мартин Субименди («Арсенал»).

В августе награду получил Джек Грилиш («Эвертон»).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Материалы по теме
Эрлинг Холанд установил рекорд европейского футбола в XXI веке
Спорт
Бывший футболист «Динамо» возглавил четвертый в карьере клуб АПЛ
Спорт
Клуб АПЛ уволил главного тренера после провального старта сезона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Впервые за 7 лет индекс жилья в Москве приблизился к отметке «покупать» Недвижимость, 15:02
Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира Политика, 14:59
Финские гимназии и техникумы станут платными для учеников из России Общество, 14:55
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 14:52
Украина получит системы ПВО Skyranger за счет замороженных активов России Политика, 14:52
Лукашенко назвал невозможным восстановление СССР Политика, 14:48
ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником РПЛ Спорт, 14:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Швеция решила нарастить финансирование ПВО для борьбы с дронами Политика, 14:37
Прокуратура вынесла предостережение мэру Липецка из-за аварийного жилья Общество, 14:34
Трансферная стоимость Сафонова упала до худшего за два года показателя Спорт, 14:33
Адвокат сообщила об аресте имущества зампреда «Яблока» Круглова Политика, 14:31
На западе Москвы появится полигон тестирования идей «города будущего» Отрасли, 14:31
Дочь Тутберидзе выиграла второй подряд «Челленджер» ISU в танцах на льду Спорт, 14:27