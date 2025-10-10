Холанда признали лучшим игроком сентября в Английской премьер-лиге

Норвежский форвард «Манчестер Сити» в трех матчах месяца забил пять голов и сделал одну результативную передачу

Фото: premierleague.com

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сентября в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В трех матчах сентября 25-летний нападающий забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

С девятью голами в семи турах Холанд возглавляет список лучших бомбардиров сезона в АПЛ.

Холанд четвертый раз в своей карьере получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду также претендовали Даити Камада («Кристал Пэлас»), Янкуба Минте («Брайтон»), Робин Руфс («Сандерленд»), Гранит Джака («Сандерленд») и Мартин Субименди («Арсенал»).

В августе награду получил Джек Грилиш («Эвертон»).