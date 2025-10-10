Евгений Кузнецов рассказал, что предпочел «Металлург» клубам НХЛ
Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов сам решил перейти в магнитогорский «Металлург» вместо возвращения в НХЛ. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Не знаю, почему никто не верит, что у меня были предложения из НХЛ. Просто я сам не захотел туда возвращаться. Как уже говорил, слишком много вопросов по моей игре от людей, которые, по моему мнению, в хоккее особо не разбираются», — сказал 33-летний Кузнецов.
Форвард подписал контракт с «Металлургом» 1 октября.
Кузнецов в прошлом сезоне вернулся из НХЛ в КХЛ и играл за петербургский СКА, но из-за проблем со здоровьем он провел только 45 матчей (13 шайб, 27 передач) и в апреле досрочно расторг контракт.
Шуми Бабаев, агент Кузнецова, говорил, что форвард должен вернуться в НХЛ.
Кузнецов выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году и является двукратным чемпионом мира со сборной России.
