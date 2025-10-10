 Перейти к основному контенту
Бывший помощник Романа Ротенберга нашел новую работу в КХЛ

Бывший ассистент Ротенберга в СКА Шафранов вошел в тренерский штаб «Ак Барса»
Константин Шафранов будет отвечать в «Ак Барсе» за игру в большинстве. На этом посту он сменил Алексея Тертышного
Константин Шафранов
Константин Шафранов (Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»)

Константин Шафранов пополнил тренерский штаб «Ак Барса». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба КХЛ.

Специалист будет отвечать за игру в большинстве. Ранее занимавший эту должность Алексей Тертышный покинул «Ак Барс» по соглашению сторон.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ занимает пятое место в турнирной таблицу Восточной конференции, набрав 15 очков в 13 матчах. У казанцев пять побед в шести последних встречах.

При этом у «Ак Барса» только пять шайб в большинстве из 45 попыток (11,1% реализации). На момент отставки Тертышного хуже в этом компоненте только две команды в лиге — «Сибирь» (9,4%) и «Лада» (2,4%).

57-летний Шафранов ранее работал в тренерских штабах «Амура», «Автомобилиста», «Авангарда», СКА (где несколько лет помогал Роману Ротенбергу) и сборной России.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс Роман Ротенберг
