Российская премьер-лига назвала лучший гол сентября

Футболист «Зенита» Максим Глушенков получил приз за гол «Краснодару» в девятом туре

Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Глушенков был номинирован за гол «Краснодару» (2:0) в девятом туре. На 60-й минуте Луис Энрике отдал в штрафную свободному Глушенкову и тот фактически с угла вратарской ударил мяч низом в «домик» голкиперу Станиславу Агкацеву.

На награду также претендовали Хуан Боселли («Пари НН»), Бителло («Динамо»), Кристиян Бистрович («Акрон»), Мирлинд Даку («Рубин»), Антон Зиньковский («Сочи»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Манфред Угальде («Спартак»).

Ранее Глушенков также получил награду лучшему игроку РПЛ в сентябре. Футболист «Зенита» в трех матчах месяца отметился пятью голами и одной результативной передачей. Четыре мяча он забил «Оренбургу» в 10-м туре.