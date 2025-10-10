Игрок НБА забросил мяч с обратной стороны щита, улетая в аут. Видео
Разыгрывающий клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Кэйсон Уоллес отметился очень красивым попаданием в предсезонном матче против «Шарлотт Хорнетс».
В третьей четверти Уоллес забросил с обратной стороны щита. Баскетболист перехватил летящий за лицевую линию в аут мяч, перебросил его через щит и попал в кольцо, заработав два очка.
Всего за игру Уоллес набрал шесть очков.
Матч завершился со счетом 122:116 в пользу «Оклахомы», которая является действующим чемпионом НБА.
Новый сезон НБА стартует 21 октября
