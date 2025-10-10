 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Игрок НБА забросил мяч с обратной стороны щита, улетая в аут. Видео

Игрока «Оклахомы» Уоллес забросил мяч с обратной стороны щита, улетая в аут
Разыгрывающему «Оклахомы» Кэйсону Уоллесу удался очень красивый бросок в предсезонном матче с «Шарлотт»
Кэйсон Уоллес
Кэйсон Уоллес (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Разыгрывающий клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Кэйсон Уоллес отметился очень красивым попаданием в предсезонном матче против «Шарлотт Хорнетс».

В третьей четверти Уоллес забросил с обратной стороны щита. Баскетболист перехватил летящий за лицевую линию в аут мяч, перебросил его через щит и попал в кольцо, заработав два очка.

Всего за игру Уоллес набрал шесть очков.

Матч завершился со счетом 122:116 в пользу «Оклахомы», которая является действующим чемпионом НБА.

Новый сезон НБА стартует 21 октября

Читайте РБК в Telegram!
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Оклахома-Сити Тандер НБА
