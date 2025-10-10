 Перейти к основному контенту
Жена Семака сообщила о краже золотых часов Cartier

Никаких подробностей кражи Анна Семак не уточнила
Сергей Семак с супругой
Сергей Семак с супругой (Фото: ФК «Зенит» / ТАСС)

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что у нее украли часы.

Это были золотые часы бренда Cartier.

«Хочу поделиться печалью дня. У меня дернули золотые часы «Картье». Не первый эпизод в этом месяце», — написала Семак в сторис.

Никаких подробностей про кражу Семак не уточнила.

Супруги состоят в браке с 2008 года. У пары пять совместных детей: сыновья Семен, Иван и Савва, дочери Варвара и Илария. Также супруги вместе воспитывали дочь Анны от первого брака Майю, а в 2016 году удочерили девочку с инвалидностью по имени Татьяна.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Сергей Семак кража
Сергей Семак фото
Сергей Семак
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 февраля 1976 года
