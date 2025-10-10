Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграл «на ноль» в матче с «Баффало», отразив 37 бросков

Игорь Шестеркин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

29-летний россиянин Шестеркин отразил все 37 бросков по своим воротам в гостевом матче против «Баффало Сэйбрз» (4:0). Он стал первым из российских голкиперов в нынешнем сезоне, кому удалось сделать шатаут.

Второй звездой дня признали форварда «Оттавы Сенаторз» Шейна Пинто, который сделал дубль и отдал результативную передачу в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4).

Третьей звездой стал голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густафссон. Он сыграл «на ноль» против «Сент-Луис Блюз» (5:0), отразив 26 бросков.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. За время своей карьеры в НХЛ он был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата и становился финалистом «Харт трофи» — награды, вручаемой самому ценному игроку сезона. Кроме того, Шестеркин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017).