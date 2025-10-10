Трехкратный обладатель Кубка Стэнли впервые за 910 дней сыграл в НХЛ
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз, который пропустил два последних сезона из-за проблем со здоровьем, дебютировал в составе «Виннипег Джетс».
37-летний форвард нанес один бросок по воротам за 18 минут и 19 секунд игрового времени в первом матче нового сезона для «Джетс». Это была первая игра форварда в НХЛ с 13 апреля 2023 года. «Виннипег» уступил «Даллас Старз» со счетом 4:5.
Тэйвз, уроженец Виннипега, всю карьеру в НХЛ (2007–2023) провел в «Чикаго Блэкхокс». Он выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), приз лучшему игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» (2010), приз лучшему форварду оборонительного плана «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (2013), шесть раз участвовал в Матчах звезд НХЛ.
Со сборной Канады Тэйвз завоевал два золота на Олимпийских играх (2010, 2014), золото (2017) и серебро (2008) на чемпионатах мира, золото Кубка мира (2016).
Этим летом он подписал контракт с «Виннипегом».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов