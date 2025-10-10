Трехкратный обладатель Кубка Стэнли впервые за 910 дней сыграл в НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвз впервые за 910 дней сыграл в НХЛ

Форвард Джонатан Тэйвз, который пропустил два сезона из-за проблем со здоровьем, дебютировал в составе «Виннипега»

Джонатан Тэйвз (Фото: Cameron Bartlett / Getty Images)

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз, который пропустил два последних сезона из-за проблем со здоровьем, дебютировал в составе «Виннипег Джетс».

37-летний форвард нанес один бросок по воротам за 18 минут и 19 секунд игрового времени в первом матче нового сезона для «Джетс». Это была первая игра форварда в НХЛ с 13 апреля 2023 года. «Виннипег» уступил «Даллас Старз» со счетом 4:5.

Тэйвз, уроженец Виннипега, всю карьеру в НХЛ (2007–2023) провел в «Чикаго Блэкхокс». Он выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), приз лучшему игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» (2010), приз лучшему форварду оборонительного плана «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (2013), шесть раз участвовал в Матчах звезд НХЛ.

Со сборной Канады Тэйвз завоевал два золота на Олимпийских играх (2010, 2014), золото (2017) и серебро (2008) на чемпионатах мира, золото Кубка мира (2016).

Этим летом он подписал контракт с «Виннипегом».