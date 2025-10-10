Капризов оформил ассистентский хет-трик после рекордного контракта

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче против «Сент-Луиса» отдал три результативные передачи. Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0

Кирилл Капризов (Фото: Ellen Schmidt / Getty Images)

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу «Миннесоты». Обе команды сыграли свой первый матч в сезоне.

Капризов вошел в топ-8 лучших ассистентов «Миннесоты» за всю историю регулярных чемпионатов, записав на свой счет 204 передачи. Он обошел канадца Эндрю Брюнетта и шведа Юнаса Бродина (по 202 передачи), а до седьмой позиции, занятой словаком Марианом Габориком (214), осталось всего 10 передач.

Также Капризов установил клубный рекорд, набрав очки в стартовой игре сезона шестой год подряд.

В сентябре Капризов подписал новый рекордный контракт с «Миннесотой» на восемь лет начиная с сезона 2026/27. Хоккеист заработает за все время соглашения $136 млн, а среднегодовая зарплата составит $17 млн. Капризов стал рекордсменом по этому показателю, обойдя капитана «Вашингтона» Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет) и Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон).

Следующая игра «Миннесоты» запланирована на ночь 12 октября, соперником станет «Коламбус».