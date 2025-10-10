 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Россиянин забросил четыре шайбы за два дня и стал лучшим снайпером НХЛ

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом в матче против «Сан-Хосе» и продолжил лидировать в списке лучших снайперов чемпионата. В прошлом матче он оформил хет-трик
Павел Дорофеев
Павел Дорофеев (Фото: Candice Ward / Getty Images)

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Вегаса». Дорофеев забил на 35-й минуте. Для россиянина этот гол стал четвертым за два матча, что помогло ему продолжить лидировать в списке лучших снайперов чемпионата.

Ранее Дорофеев первым из игроков лиги оформил хет-трик. Это произошло в первом матче против «Лос-Анджелеса».

С 2021 года Дорофеев выступает в системе «Вегаса». За это время хоккеист сыграл 151 матч, набрав 89 очков (59 голов + 30 передач).

Следующий матч «Вегас» 12 октября на выезде сыграет против «Сиэтла».

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев Сан-Хосе Шаркс
