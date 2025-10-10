Продлит ли сборная России самую долгую действующую серию без поражений

Сейчас у сборной России по футболу беспроигрышная серия из 20 матчей. Последний раз команда уступала в 2021 году, проиграв Хорватии (0:1). «РБК Спорт» представил список национальных команд, превосходящих этот результат

Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV

Сегодня, 10 октября, сборная России проведет матч против Ирана и может продлить свою беспроигрышную серию до 21 матча. Она не проигрывала с того момента, как ФИФА и УЕФА отстранили команду от международных турниров. Сейчас на ее счету 14 побед и шесть ничьих.

14 октября сборная России также сыграет против Боливии.

Последнее поражение национальная команда потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).

У сборной России самая длительная действующая беспроигрышная серия среди национальных команд. Однако, если учитывать только результаты в основное время, лидером по этому показателю является Испания — 22 (в финале Лиги наций чемпионы Европы уступили в серии пенальти).

До июля 2025 года сборная России демонстрировала и впечатляющую «сухую» серию из восьми матчей. Однако во встречах с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1) соперники смогли забить, прервав эту серию.

Беспроигрышная серия сборной России из 20 матчей не является самой длинной в истории национальных команд. Рекордсменом по этому показателю является Италия (37 — 2018–2021 годы). В тот период итальянцы выиграли чемпионат Европы.