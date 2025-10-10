 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 2,9 x 3,3 2 2,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Лихтенштейн 1 1,14 x 7,6 2 24 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 23 2 73 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Продлит ли сборная России самую долгую действующую серию без поражений

Сейчас у сборной России по футболу беспроигрышная серия из 20 матчей. Последний раз команда уступала в 2021 году, проиграв Хорватии (0:1). «РБК Спорт» представил список национальных команд, превосходящих этот результат
Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV
Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV

Сегодня, 10 октября, сборная России проведет матч против Ирана и может продлить свою беспроигрышную серию до 21 матча. Она не проигрывала с того момента, как ФИФА и УЕФА отстранили команду от международных турниров. Сейчас на ее счету 14 побед и шесть ничьих.

14 октября сборная России также сыграет против Боливии.

Последнее поражение национальная команда потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).

У сборной России самая длительная действующая беспроигрышная серия среди национальных команд. Однако, если учитывать только результаты в основное время, лидером по этому показателю является Испания — 22 (в финале Лиги наций чемпионы Европы уступили в серии пенальти).

До июля 2025 года сборная России демонстрировала и впечатляющую «сухую» серию из восьми матчей. Однако во встречах с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1) соперники смогли забить, прервав эту серию.

Беспроигрышная серия сборной России из 20 матчей не является самой длинной в истории национальных команд. Рекордсменом по этому показателю является Италия (37 — 2018–2021 годы). В тот период итальянцы выиграли чемпионат Европы.

Топ-5 самых продолжительных беспроигрышных серий сборных в истории футбола

  • Италия — 37 (2018–2021)
  • Аргентина — 36 (2019–2022)
  • Алжир — 35 (2019–2022)
  • Испания — 35 (2007–2009)
  • Бразилия — 35 (1993–1996)
  • Аргентина — 31 (1991–1993)
  • Франция — 30 (1994–1996)
  • Италия — 30 (1935–1939)

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Боливии по футболу сборная Ирана по футболу
Материалы по теме
Сборная России потеряла трех игроков перед матчами с Ираном и Боливией
Спорт
Перед матчем с Россией сборная Боливии сыграет с «Локомотивом»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
«Ростех» объявил о готовности первого образца Як-130М к испытаниям Политика, 08:49
Киев призвал жителей Запорожья ограничить потребление газа после взрывов Политика, 08:45
₽2 млн штрафа и изъятие: чем грозит новый виток регулирования криптовалютПодписка на РБК, 08:40
Politico объяснило, как нацистское прошлое мешает ФРГ бороться с дронами Политика, 08:34
Конгресс Перу единогласно проголосовал за импичмент президенту Политика, 08:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:15
«Бездомная армия»: почему «гибкие работники» угрожают будущему КитаяПодписка на РБК, 08:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Продлит ли сборная России самую долгую действующую серию без поражений Спорт, 08:01
Власти определились с бюджетом новой программы льготного лизинга судов Бизнес, 08:01
Рост акций выше 50%. Как отразилась редомициляция на российских компанияхПодписка на РБК, 08:00
В МИДе упрекнули Молдавию в «выхолащивании нейтралитета» Политика, 07:55
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ПВО перехватила 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем Политика, 07:36
Синоптики спрогнозировали дождь в Москве и предупредили о циклоне Общество, 07:30