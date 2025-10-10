Продлит ли сборная России самую долгую действующую серию без поражений
Сегодня, 10 октября, сборная России проведет матч против Ирана и может продлить свою беспроигрышную серию до 21 матча. Она не проигрывала с того момента, как ФИФА и УЕФА отстранили команду от международных турниров. Сейчас на ее счету 14 побед и шесть ничьих.
14 октября сборная России также сыграет против Боливии.
Последнее поражение национальная команда потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).
У сборной России самая длительная действующая беспроигрышная серия среди национальных команд. Однако, если учитывать только результаты в основное время, лидером по этому показателю является Испания — 22 (в финале Лиги наций чемпионы Европы уступили в серии пенальти).
До июля 2025 года сборная России демонстрировала и впечатляющую «сухую» серию из восьми матчей. Однако во встречах с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1) соперники смогли забить, прервав эту серию.
Беспроигрышная серия сборной России из 20 матчей не является самой длинной в истории национальных команд. Рекордсменом по этому показателю является Италия (37 — 2018–2021 годы). В тот период итальянцы выиграли чемпионат Европы.
Топ-5 самых продолжительных беспроигрышных серий сборных в истории футбола
- Италия — 37 (2018–2021)
- Аргентина — 36 (2019–2022)
- Алжир — 35 (2019–2022)
- Испания — 35 (2007–2009)
- Бразилия — 35 (1993–1996)
- Аргентина — 31 (1991–1993)
- Франция — 30 (1994–1996)
- Италия — 30 (1935–1939)
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов