Спорт
Леброн Джеймс пропустит старт сезона НБА из-за травмы

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» пропустит от трех до четырех недель
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс пропустит старт сезона из-за травмы. Об этом сообщает ESPN.

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс», который еще не участвовал в предсезонке, пропустит еще три-четыре недели из-за ишиаса с правой стороны тела.

Ишиас — это неврологический синдром, характеризующийся воспалением или сдавливанием седалищного нерва, которое вызывает сильную боль, иррадиирующую от нижней части спины или ягодицы по задней поверхности ноги, часто до стопы.

40-летний Джеймс пропустил первые два предсезонных матча «Лейкерс» и еще не провел ни одной полноценной тренировки перед стартом сезона.

Леброн проведет в НБА рекордный 23-й сезон, побив рекорд Винса Картера.

В прошлом сезоне Леброн сыграл за «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе со своим сыном, 20-летним Бронни. Они стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА.

Леброн Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).

Новый сезон НБА стартует 21 октября. В этом день «Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс
