Кто в числе самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ

Уже несколько дней как стартовал сезон Национальной хоккейной лиги. «РБК Спорт» представляет рейтинг самых высокооплачиваемых российских хоккеистов как по общей сумме зарплаты, так и в сезоне 2025/26

Фото: Mike Ehrmann / Getty Images

Самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ является форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. За семилетний контракт, который истекает в 2026 году, он заработает $81,5 млн (без учета бонусов за результативность и вычета налогов). В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 80 матчей, набрав 89 очков (37 голов, 52 передачи).

На втором месте по заработкам находится вратарь Игорь Шестеркин, который за восемь лет в «Рейнджерс» заработает $92 млн. Несмотря на то, что новый контракт он подписал в декабре 2024 года, его действие началось в текущем сезоне. В прошлом чемпионате Шестеркин провел 61 матч (27 побед), отразив 90,5% бросков и пропуская в среднем 2,86 шайбы за игру.

Тройку лидеров замыкает Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду Пантерз». Вратарь в 2019 году заключил семилетний контракт на $70 млн. За сезон в 54 матчах «регулярки» Бобровский одержал 33 победы, отразил 90,6% бросков и пропустил в среднем 2,44 шайбы за игру.

В сезоне 2024/25 Бобровский в третий раз подряд вышел в финал Кубка Стэнли, а также установил уникальный рекорд: стал первым вратарем в истории лиги, начавшим финальную серию с двух матчей, в каждом из которых он сделал 40 и более сейвов.

По данным Spotrac, в сезоне 2025/26 самым высокооплачиваемым российским игроком станет Игорь Шестеркин, который заработает $15,825 млн. В общем рейтинге по этому показателю он находится на третьем месте. Шестеркин уступает немецкому форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю ($16,5 млн) и форварду «Колорадо» Нэйтану Маккиннону ($16,05 млн).

После Шестеркина из россиян идет защитник «Юты» Михаил Сергачев с $11,05 млн, но в общем рейтинге он занимает 20-е место. Третьим по этому показателю стал игрок «Каролины» Андрей Свечников — в сезоне он заработает $10 млн (35-я позиция).