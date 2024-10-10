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Карпин заявил, что его удивил визит допинг-офицеров на тренировку сборной

Валерий Карпин: меня удивил приезд РУСАДА на открытую тренировку сборной
Тренер сборной сказал, что обычно допинг-контроль приезжает на базу, а в последний день сбора в визите РУСАДА смысла он не видит. В РУСАДА заявили, что это их плановая работа и ажиотаж вокруг этого непонятен
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не ожидал появления допинг-контроля на открытой тренировке на стадионе «Динамо». Слова тренера приводит «Чемпионат».

Сотрудники РУСАДА в четверг, 10 октября, приехали на открытую тренировку национальной команды, которая прошла на арене «бело-голубых». Футболисты провели мастер-класс и пообщались с болельщиками.

«Они [представители РУСАДА] каждый сбор приезжают. Но то, что они приехали именно сегодня и на стадион «Динамо», а не на базу, как они приезжают каждый раз в семь-шесть утра и не дают спать никому, удивляет», — сказал Карпин.

По словам главного тренера, он не видит смысла приезжать в последний день сбора, когда все уже разъезжаются.

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Фото:Телеграм-канал сборной России по футболу (t.me/teamrussia)

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сказала «Спорт-Экспрессу», что ей непонятен ажиотаж из-за приезда инспекторов. «РУСАДА осуществляет отбор проб в рамках своего плана, это нормальная процедура, которая не должна вызывать удивления и напряжения», — отметила она.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу РУСАДА Валерий Карпин
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