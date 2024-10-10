Джокович заявил, что наследие Надаля будет жить вечно
Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что соперничество с испанцем Рафаэлем Надалем больше всего повлияло на его становление в качестве игрока. Об этом серб написал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Надаль в четверг, 10 октября, объявил, что в ноябре уйдет из профессионального тенниса.
«Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис, и я думаю, что это, вероятно, величайшее достижение, о котором кто-либо может мечтать. <...> Твое наследие будет жить вечно», — написал Джокович.
Он поблагодарил Надаля за то, что тот постоянно вынуждал его полностью выкладываться в личных встречах.
Надаль с Джоковичем и Роджером Федерером доминировали в теннисе более 20 лет, выиграв на троих 66 турниров «Большого шлема». Рекордсменом является Джокович — 24 трофея, у Надаля — 22.
Джокович выиграл у Надаля 31 из 60 матчей, последний из которых был на Олимпиаде в Париже.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом
Названы 100 лучших хорроров в истории
Названа стоимость автомобиля Lada Aura
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле
В России создадут еще десять особых экономических зон
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов