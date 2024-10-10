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Джокович заявил, что наследие Надаля будет жить вечно

Джокович — о решении Надаля завершить карьеру: твое наследие будет жить вечно
Серб заявил, что во многом состоялся как игрок именно благодаря соперничеству с Надалем, против которого провел 60 матчей на высшем уровне. По словам Джоковича, о главных достижениях Надаля можно только мечтать
Новак Джокович и Рафаэль Надаль
Новак Джокович и Рафаэль Надаль (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что соперничество с испанцем Рафаэлем Надалем больше всего повлияло на его становление в качестве игрока. Об этом серб написал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Надаль в четверг, 10 октября, объявил, что в ноябре уйдет из профессионального тенниса.

«Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис, и я думаю, что это, вероятно, величайшее достижение, о котором кто-либо может мечтать. <...> Твое наследие будет жить вечно», — написал Джокович.

Он поблагодарил Надаля за то, что тот постоянно вынуждал его полностью выкладываться в личных встречах.

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Жиль Сервара и Даниил Медведев (слева направо)

Надаль с Джоковичем и Роджером Федерером доминировали в теннисе более 20 лет, выиграв на троих 66 турниров «Большого шлема». Рекордсменом является Джокович — 24 трофея, у Надаля — 22.

Джокович выиграл у Надаля 31 из 60 матчей, последний из которых был на Олимпиаде в Париже.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль Новак Джокович
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