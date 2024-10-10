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Тренер Медведева назвал смешной просьбу уйти из тенниса из-за неудач

Тренер Медведева Сервара: предложение уйти из тенниса меня очень рассмешило
Жиль Сервара опубликовал скриншот с просьбой болельщика уйти из тенниса из-за «худшей» игры Даниила Медведева и попросил критиковать его и дальше. Тренер работает с теннисистом с 2017 года и помог ему выиграть все 20 трофеев
Даниил Медведев и Жиль Сервара (слева направо)&nbsp;
Даниил Медведев и Жиль Сервара (слева направо)  (Фото: Jean Catuffe / Getty Images)

Французский тренер Жиль Сервара, работающий с Даниилом Медведевым, заявил, что его рассмешило предложение сменить работу из-за неудачных выступлений первой ракетки России. Об этом Сервара написал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Медведев в четверг, 10 октября, проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру в четвертьфинале «Мастерс» в Шанхае. Россиянин в этом сезоне не выиграл ни одного турнира, одержал победы в 42 матчах при 17 поражениях и заработал $4,6 млн призовых.

Сервара опубликовал в соцсети скриншот с комментарием одного из болельщиков, который призвал его закончить с тренерством из-за того, что Медведев так и будет показывать «худшую» подачу и игру у сетки, а его поклонники всегда будут грустить.

«Мне нравится это сообщение. Оно слишком сильно меня рассмешило. Пожалуйста, продолжайте оскорблять меня. Я думаю, у вас удивительная, прекрасная и увлекательная жизнь в окружении удивительных и страстных людей. Хочу жить так же и усердно над этим работаю», — написал Сервара.

Медведев проиграл первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Китае
Спорт
Даниил Медведев

Сервара работает с Медведевым с 2017 года. После начала их сотрудничества россиянин начал побеждать на турнирах ATP, выиграл US Open (2021 год) и поднимался на вершину рейтинга.

В разные годы Сервара работал с Жюстин Энен и Маратом Сафиным. Француза в 2019 году признали тренером года в ATP.

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Персоны
Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев ATP Жиль Сервара
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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