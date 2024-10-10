Тренер Медведева назвал смешной просьбу уйти из тенниса из-за неудач
Французский тренер Жиль Сервара, работающий с Даниилом Медведевым, заявил, что его рассмешило предложение сменить работу из-за неудачных выступлений первой ракетки России. Об этом Сервара написал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Медведев в четверг, 10 октября, проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру в четвертьфинале «Мастерс» в Шанхае. Россиянин в этом сезоне не выиграл ни одного турнира, одержал победы в 42 матчах при 17 поражениях и заработал $4,6 млн призовых.
Сервара опубликовал в соцсети скриншот с комментарием одного из болельщиков, который призвал его закончить с тренерством из-за того, что Медведев так и будет показывать «худшую» подачу и игру у сетки, а его поклонники всегда будут грустить.
«Мне нравится это сообщение. Оно слишком сильно меня рассмешило. Пожалуйста, продолжайте оскорблять меня. Я думаю, у вас удивительная, прекрасная и увлекательная жизнь в окружении удивительных и страстных людей. Хочу жить так же и усердно над этим работаю», — написал Сервара.
Сервара работает с Медведевым с 2017 года. После начала их сотрудничества россиянин начал побеждать на турнирах ATP, выиграл US Open (2021 год) и поднимался на вершину рейтинга.
В разные годы Сервара работал с Жюстин Энен и Маратом Сафиным. Француза в 2019 году признали тренером года в ATP.
Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом
Названы 100 лучших хорроров в истории
Названа стоимость автомобиля Lada Aura
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле
В России создадут еще десять особых экономических зон
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов