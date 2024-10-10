Клуб Ларионова победил чемпиона КХЛ в матче с девятью голами

«Торпедо» победило в Магнитогорске «Металлург» со счетом 5:4. Нижегородцы выиграли шестой матч подряд, а у чемпиона КХЛ прервалась четырехматчевая победная серия

Игорь Ларионов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Торпедо» )

Нижегородское «Торпедо» одержало шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, переиграв в Магнитогорске действующего чемпиона «Металлург».

Матч завершился со счетом 5:4 (3:1, 2:1, 0:2) в пользу команды Игоря Ларионова.

У победителей шайбы забросили Михаил Абрамов (2-я минута), Артем Мисников (11), Никита Артамонов (15), Владислав Фирстов (34), Максим Летунов (39). Артамонов также записал на свой счет две передачи, он набрал очки в восьмой игре подряд.

У «Металлурга» отличились Павел Акользин (13), Игорь Гераськин (35), Дмитрий Моисеев (43) и Владислав Еременко (45).

«Металлург» проиграл впервые за пять матчей и занимает шестое место в Восточной конференции. «Торпедо» идет третьим в Западной конференции.

В параллельном матче астанинский «Барыс» со счетом 1:0 победил омский «Авангард» благодаря голу Даниила Апалькова.