Клуб Ларионова победил чемпиона КХЛ в матче с девятью голами
Нижегородское «Торпедо» одержало шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, переиграв в Магнитогорске действующего чемпиона «Металлург».
Матч завершился со счетом 5:4 (3:1, 2:1, 0:2) в пользу команды Игоря Ларионова.
У победителей шайбы забросили Михаил Абрамов (2-я минута), Артем Мисников (11), Никита Артамонов (15), Владислав Фирстов (34), Максим Летунов (39). Артамонов также записал на свой счет две передачи, он набрал очки в восьмой игре подряд.
У «Металлурга» отличились Павел Акользин (13), Игорь Гераськин (35), Дмитрий Моисеев (43) и Владислав Еременко (45).
«Металлург» проиграл впервые за пять матчей и занимает шестое место в Восточной конференции. «Торпедо» идет третьим в Западной конференции.
В параллельном матче астанинский «Барыс» со счетом 1:0 победил омский «Авангард» благодаря голу Даниила Апалькова.
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