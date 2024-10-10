Тренер Медведева припомнил Надалю два поражения в финале «Большого шлема»
Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, заявил, что Рафаэль Надаль своей карьерой вдохновил очень многих людей, но из-за него первая ракетка России дважды остался без трофеев «Большого шлема». Об этом Сервара написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Надаль в четверг объявил, что завершит карьеру в ноябре после финала Кубка Дэвиса.
«Кстати, спасибо за два «Больших шлема», которые ты забрал у Даниила и команды», — написал Сервара, сопроводив эти слова эмодзи с большим пальцем вниз и стиснутыми зубами.
В финале US Open 2019 года Медведев отыгрался с 0–2 у Надаля, но уступил в пятом сете. В решающем матче Australian Open в 2022-м россиянин выиграл первые две партии, но потом проиграл три подряд.
Пока на счету Медведева только один титул на турнирах «Большого шлема» — US Open в 2021-м.
Надаль за карьеру выиграл 22 «мэйджора», в том числе рекордные 14 раз победил на «Ролан Гаррос».
Всего Надаль и Медведев встречались на турнирах шесть раз. Пять раз побеждал испанец, а россиянин — лишь однажды.
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