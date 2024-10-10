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Тренер Медведева припомнил Надалю два поражения в финале «Большого шлема»

Сервара — Надалю: «спасибо» за два отобранных у Медведева «Больших шлема»
Надаль в четверг объявил, что завершит карьеру в ноябре. Медведев проиграл испанцу в пятисетовых финалах US Open и Australian Open
Жиль Сервара и Даниил Медведев (слева направо)
Жиль Сервара и Даниил Медведев (слева направо) (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, заявил, что Рафаэль Надаль своей карьерой вдохновил очень многих людей, но из-за него первая ракетка России дважды остался без трофеев «Большого шлема». Об этом Сервара написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Надаль в четверг объявил, что завершит карьеру в ноябре после финала Кубка Дэвиса.

«Кстати, спасибо за два «Больших шлема», которые ты забрал у Даниила и команды», — написал Сервара, сопроводив эти слова эмодзи с большим пальцем вниз и стиснутыми зубами.

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Спорт
Рафаэль Надаль

В финале US Open 2019 года Медведев отыгрался с 0–2 у Надаля, но уступил в пятом сете. В решающем матче Australian Open в 2022-м россиянин выиграл первые две партии, но потом проиграл три подряд.

Пока на счету Медведева только один титул на турнирах «Большого шлема» — US Open в 2021-м.

Надаль за карьеру выиграл 22 «мэйджора», в том числе рекордные 14 раз победил на «Ролан Гаррос».

Всего Надаль и Медведев встречались на турнирах шесть раз. Пять раз побеждал испанец, а россиянин — лишь однажды.

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Персоны
Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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