«Зенит» победил «Барселону» в Спортивном арбитражном суде

«Зенит» должен был платить «Барселоне» при выходе в групповой этап ЛЧ, если команде в этом помог Малком. В 2022-м российские клубы отстранили от еврокубков, и ФИФА освободила «Зенит» от выплаты, но «Барселона» подала иск в CAS

Малком (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону «Зенита» в разбирательстве с «Барселоной» по компенсациям, предусмотренным в договоре о переходе Малкома, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Малком в 2019 году перешел в «Зенит» из каталонского клуба, по условиям договора «Зенит» должен был выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход в групповой этап Лиги чемпионов, если бразилец сыграет определенное количество матчей в РПЛ.

«Ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку «сине-бело-голубые» были отстранены от игр в еврокубках», — отметили в «Зените».

«Барселона» оспорила постановление ФИФА, но CAS решил спор в пользу «Зенита».

Mundo Deportivo писала, что «Барселона» требовала от «Зенита» €490 тыс.

Малком с 2023 года играет за саудовский «Аль-Хиляль».

«Зенит» в последний раз играл в еврокубках в сезоне 2021/22 — тогда он стал третьим в группе в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы уступил «Бетису» в 1/16 финала по сумме двух матчей.