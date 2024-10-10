«Зенит» победил «Барселону» в Спортивном арбитражном суде
Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону «Зенита» в разбирательстве с «Барселоной» по компенсациям, предусмотренным в договоре о переходе Малкома, сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Малком в 2019 году перешел в «Зенит» из каталонского клуба, по условиям договора «Зенит» должен был выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход в групповой этап Лиги чемпионов, если бразилец сыграет определенное количество матчей в РПЛ.
«Ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку «сине-бело-голубые» были отстранены от игр в еврокубках», — отметили в «Зените».
«Барселона» оспорила постановление ФИФА, но CAS решил спор в пользу «Зенита».
Mundo Deportivo писала, что «Барселона» требовала от «Зенита» €490 тыс.
Малком с 2023 года играет за саудовский «Аль-Хиляль».
«Зенит» в последний раз играл в еврокубках в сезоне 2021/22 — тогда он стал третьим в группе в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы уступил «Бетису» в 1/16 финала по сумме двух матчей.
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