Терешин: странно, что РУСАДА выбрало для проверки открытую тренировку сборной

В РФС назвали странным приезд РУСАДА на открытую тренировку сборной

Сборная России в четверг проводит открытую для болельщиков тренировку на стадионе «Динамо». Глава департамента РФС заявил, что присутствие РУСАДА — технический момент, но выбор тренировки для проверки вызывает вопросы

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу (t.me/teamrussia)

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приехали на открытую тренировку футбольной сборной на стадионе «Динамо», на мероприятие это не повлияет, заявил «Матч ТВ» директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

В четверг сборная России, которой не нашли соперников по товарищеским матчам, проводит мастер-классы для детей из Курской и Белгородской областей и встречу с болельщиками.

Терешин сказал, что присутствие допинг-контроля на тренировке сборной — «технический момент», РУСАДА имеет на это право и неоднократно присылало специалистов.

«Странно, конечно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной, где ждут болельщики и дети», — отметил Терешин.

Команда Валерия Карпина начала сбор в Новогорске в понедельник, в нем участвуют 23 игрока, причем из выступающих за границей футболистов приехал только Александр Головин («Монако»).

В последний раз сборная России играла в сентябре с командой Вьетнама в Ханое (3:0).