В РФС назвали странным приезд РУСАДА на открытую тренировку сборной
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приехали на открытую тренировку футбольной сборной на стадионе «Динамо», на мероприятие это не повлияет, заявил «Матч ТВ» директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
В четверг сборная России, которой не нашли соперников по товарищеским матчам, проводит мастер-классы для детей из Курской и Белгородской областей и встречу с болельщиками.
Терешин сказал, что присутствие допинг-контроля на тренировке сборной — «технический момент», РУСАДА имеет на это право и неоднократно присылало специалистов.
«Странно, конечно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной, где ждут болельщики и дети», — отметил Терешин.
Команда Валерия Карпина начала сбор в Новогорске в понедельник, в нем участвуют 23 игрока, причем из выступающих за границей футболистов приехал только Александр Головин («Монако»).
В последний раз сборная России играла в сентябре с командой Вьетнама в Ханое (3:0).
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