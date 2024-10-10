Чемпионка Олимпиады заявила, что вернется из США «на нормальную зарплату»
Чемпионка Игр в Сиднее в прыжках в воду Юлия Пахалина заявила ТАСС, что вернулась бы из США в Россию ради возможности работы тренером.
Пахалина родилась и выросла в Пензе, но уже более 20 лет живет в США. На прошлой неделе ее включили в Зал славы мирового плавания.
«Я бы с удовольствием стала тренировать, но в Америке надо подстраиваться под определенные условия. Есть возможность тренировать в школе, но это начинающий уровень. Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город», — сказала 47-летняя Пахалина.
По словам Пахалиной, ей жаль, что «столько знаний, которые достались от отца (заслуженного тренера России Владимира Пахалина. — РБК), не переходят дальше».
Пахалина отметила, что в США ей «неплохо, но это не дом, это не Россия», а последние годы жизни она точно хотела бы провести на родине.
Пахалиной 47 лет. В Сиднее она выиграла золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с Верой Ильиной. Также она завоевала серебро и бронзу на Играх в Афинах, два серебра на Олимпиаде в Пекине и трижды побеждала на чемпионатах мира.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом
Названы 100 лучших хорроров в истории
Названа стоимость автомобиля Lada Aura
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле
В России создадут еще десять особых экономических зон
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов