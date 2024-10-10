Чемпионка Олимпиады заявила, что вернется из США «на нормальную зарплату»

Прыгунья в воду Пахалина: вернулась бы из США тренером на нормальную зарплату

Титулованная российская прыгунья в воду более 20 лет живет в США, где, по ее словам, не может заниматься серьезной тренерской работой. Она заявила, что с удовольствием переехала бы в Москву, потому что США — это «не дом»

Юлия Пахалина (Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев)

Чемпионка Игр в Сиднее в прыжках в воду Юлия Пахалина заявила ТАСС, что вернулась бы из США в Россию ради возможности работы тренером.

Пахалина родилась и выросла в Пензе, но уже более 20 лет живет в США. На прошлой неделе ее включили в Зал славы мирового плавания.

«Я бы с удовольствием стала тренировать, но в Америке надо подстраиваться под определенные условия. Есть возможность тренировать в школе, но это начинающий уровень. Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город», — сказала 47-летняя Пахалина.

По словам Пахалиной, ей жаль, что «столько знаний, которые достались от отца (заслуженного тренера России Владимира Пахалина. — РБК), не переходят дальше».

Пахалина отметила, что в США ей «неплохо, но это не дом, это не Россия», а последние годы жизни она точно хотела бы провести на родине.

Пахалиной 47 лет. В Сиднее она выиграла золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с Верой Ильиной. Также она завоевала серебро и бронзу на Играх в Афинах, два серебра на Олимпиаде в Пекине и трижды побеждала на чемпионатах мира.